ヴァンフォーレ甲府×AWS×山梨中央銀行が創る新時代の店舗、2025年秋オープン

今秋にオープンする新形態店舗の1階に設けられる、

山梨中央銀行キャッシュレス店のイメージ

銀行の常識を変える未来型店舗

新形態店舗の1階には、ヴァンフォーレ甲府のショップとカフェバーも登場

山梨中央銀行は今秋に、ヴァンフォーレ甲府やアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）とコラボした新しい形態の店舗を、同行の旧・甲府駅前支店（山梨県甲府市）にて開設する。今秋に開設する新形態店舗では、1階に新たに導入するAIアバター受付機が対応し、より高度な相談には遠隔相談端末にて専門スタッフが対応する、山梨中央銀行のキャッシュレス店が設けられる。口座開設や振り込みといった銀行取引は、銀行アプリを使った手続きを案内し、現金取引はATMで利用できる。あわせて1階には、ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブの運営するヴァンフォーレ甲府のショップとカフェバーを開設し、日中はカフェ、夜はスポーツバーとなり、銀行の営業時間にとらわれることなく来店客を迎える。また、AWSとのコラボレーションやインテックの製品による実証実験といった、最新のデジタル技術体験も可能になる。なお、AWSとのコラボレーションでは、学び、遊び、実用・体験に関する施策が展開される。インテックとのコラボレーションでは、国内金融機関としてははじめて等身大ホログラムを3D映像で表現するPROTOの「Luma」を導入し、新たなユーザー体験の実現に向けた実証実験を行う。さらに同店舗の2階には多目的スペースを設置し、山梨中央銀行やAWSによる金融・デジタル教育セミナーの開催、スタートアップ企業との連携、ヴァンフォーレ甲府による健康をテーマとしたヨガ教室などイベント開催を行っていく。山梨中央銀行は、他業種との連携を通じて「金融×スポーツ×デジタル」の融合による新しいスペースを創出することで、生活を豊かにするサービスの提供を目指す。