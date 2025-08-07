相次いで発表した新製品が好調 ペンタブレット2025年上半期No.1メーカーは？

全国の家電量販店やECショップのPOSデータをもとに集計したデータベースで、いま売れているデジタル家電が正確に分かる「BCNランキング」では、毎年7月に上半期に最も売れたメーカーをデジタル家電の部門ごとに発表している。年間販売数No.1企業を称える「BCN AWARD 2026」（25年1～12月集計値）の中間発表でもある。ペンタブレットで25年上半期（25年1～6月）を制したNo.1メーカーのワコムに、上半期の振り返りと今後の意気込みを聞いた。
MovinkPad 11は、PCなしで思い立ったらすぐ描けるポータブルペンタブレット。スリープ中の画面をペンで長押しすると、スケッチアプリ「Wacom Canvas」が起動。浮かんだアイデアをすぐスケッチできる。Wacom Canvasで描いた下描きデータをそのままペイントソフト「CLIP STUDIO PAINT」で開けるので、流れるような快適さで創作に集中できる。588gの軽量ボディーに、プロクリエイターも信頼する充電不要のWacom Pro Pen 3と、映り込みを抑えた描きやすい液晶を搭載し、どこで描いても快適な環境を実現する。
Cintiqシリーズなど 新発売の製品が好調に「BCNランキング」のペンタブレット部門で上半期No.1を獲得したワコム。上半期を振り返った感想は、「3月に板型ペンタブレット『Wacom Intuos Pro（2025）シリーズ』、6月に液晶ペンタブレット『Wacom Cintiq 16（DTK168）』『Wacom Cintiq 24（DTK246）』『Wacom Cintiq 24 touch（DTH246）』を発売し、いずれも好評をいただきました」という。相次いで発表した新製品が好調だったことが要因だ。
ワコムのイチ推し製品は「Wacom MovinkPad 11」下半期に向けたイチ推し製品については、「Wacom MovinkPad 11」となる。
