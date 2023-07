東京でフジロックが楽しめる!? 「FUJI ROCK WEEK at 東京ミッドタウン八重洲」7月8日から

「FUJI ROCK GARDEN」の

「FUJI ROCK FESTIV A L」(フジロック)とコラボレーションしたイベント「FUJI ROCK WEEK at 東京ミッドタウン八重洲」が、7月8~17日の土日祝日に東京ミッドタウン八重洲(東京都中央区)で開催される。FUJI ROCK WEEK at 東京ミッドタウン八重洲では、東京ミッドタウン八重洲の1階ガレリアを「FUJI ROCK G AR DEN」として、東京駅側のゲートから奥のステージまで続く会場を設置し、フジロックらしいフェス空間を演出する。同会場では、苗場の現地会場内「KIDS LAND」などで展開しているワークショップや、苗場でも人気のフェスごはんといった、フジロックの雰囲気を五感で体験できる。FUJI ROCK GARDENでは、フジロックにゆかりの深いアーティストである、DYGL、瑛子&Rina from EYRIE、藤原さくら、磯野くん(YONA YONA WEEKENDERS)、君島大空(独奏)、Michael Kaneko, MIZ、曽我部恵一、草田一駿、田島貴男(Original Love)、高野寛、T字路s、優河 with 千葉広樹、ユカリサの14組が出演する無料のアコースティックライブが行われるほか、DJによるパフォーマンスや「Festival Life」編集長である津田昌太朗さんとスペシャルゲストによるトークショーなども予定している。さらに、苗場の現地会場内のKIDS LANDなどで展開している、ワークショップも行われる。7月8日・9日には、木の端材を利用した銭湯の鍵木札のキーホルダー「キーフーダー」をつくるワークショップを開催する。参加費は500円。同じく7月8日・9日には、やわらかいハリガネと新聞紙を使って自分だけのムシを作るワークショップも行われる。参加費は500円。7月15日・16日・17日には、洋服や布雑貨を作る際に出る布のハギレを使ってヘアゴムやピアスをつくるワークショップ(参加費は500円~1000円)や、フジロックに晴天の願いを込めた、てるてる坊主「てるてるさん」をつくるワークショップ(参加費は500円)、7月17日にはさまざまな形のぬいぐるみボディの中から好きなものを選んで、ペンで模様を描くなど自分だけのぬいぐるみにするワークショップ(参加費は3000円から)を開催する。期間中は会場にキッチンカーが登場し、苗場の現地会場で人気のフェスごはんが期間限定で提供され、食でもフジロックを体験できる。提供時間は平日が11時~15時、土日祝が11時~18時30分。そのほか、フジロック・オフィシャルショップ「GANBAN/岩盤」がPOPUPストアを出店し、オフィシャルグッズやチケットを販売する。また、フジロック入場券購入者を対象とした、苗場プリンスホテル宿泊券やツアーバス乗車券、アウトドアグッズなど豪華賞品を多数用意した大抽選会を開催するほか、オフィシャルツアーの相談会(7月8日・9日の11時~18時)も行われる。