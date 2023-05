お得な「初夏のCoke ON Pay祭り」開催中　6月4日まで

「Coke ON Pay」に登録可能な対象決済サービスを

初めて決済すると毎週100円相当戻ってくる

対象決済サービスで初めて購入で毎週100円相当戻る

「Coke ON Pay」利用者全員にチャンス!

「ドリンク買うたび挑戦 2回に1回アタル!!」キャンペーンも同時開催。

ドリンクチケット/Coke ONスタンプ/Coke ONポイントが当たる

日本コカ・コーラは、公式アプリ「Coke ON」の キャッシュレス 決済 機能「Coke ON Pay」の利用で特典がもらえる「初夏のCoke ON Pay祭り」を5月8日から6月4日まで開催する。今回のキャンペーンでは、全国45万台(2023年4月現在)のCoke ON Pay対応自販機で100円以上のコカ・コーラ製品をCoke ON Payに登録した対象決済サービスで初めて購入した人に、各決済サービスの100円相当のポイントまたは残高を付与する。付与上限は、1週間に1回、キャンペーン期間中最大4回。キャンペーンの対象決済サービスは、Coke ON Wallet、 PayPay 楽天 ペイ(アプリ決済)、 au PAY さらに、同キャンペーン期間中、Coke ON Pay利用者全員を対象に、Coke ON対応自販機で利用できるドリンクチケットなどがその場で当たるキャンペーンを同時開催する。Coke ONは、獲得したスタンプを15個ためると、1本分のドリンクチケットを獲得できるお得なアプリ( サブスクリプション サービス「Coke ON Pass」利用時は対象外)。ドリンク購入でスタンプがもらえるCoke ON対応自販機のうち、全国45万台のCoke ON Pay対応自販機では、 Bluetooth で接続し、Coke ON Payアプリを操作して商品を購入できる。アプリ内で支払いに使える独自 電子マネー 「Coke ON Wallet」も2022年11月に開始した。