「Coke ON Wallet」スタート記念キャンペーン、チャージ額の10％ポイント還元

「Coke ON Walletスタート記念 チャージキャンペーン」実施中

「Coke ON Wallet」は「Coke ON Pay」対応決済手段の一つ

スタートキャンペーンの詳細

日本コカ・コーラは、 スマートフォン (スマホ)向け公式アプリ「Coke ON」の新機能「Coke ON Wallet」の提供開始にあわせ、通常よりチャージ時のポイント還元を上乗せする「Coke ON Walletスタート記念 チャージキャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は11月16日~2023年3月31日23時59分。Coke ONは、獲得したスタンプを15個ためると、1本分のドリンクチケットを獲得できるお得なアプリ。ドリンク購入でスタンプがもらえるCoke ON対応自販機のうち、全国約42万台のCoke ON Pay対応自販機では、スマホと Bluetooth で接続し、Coke ONアプリを操作して商品を購入できる。Coke ON Walletは 電子マネー 「Coke ONマネー」と「Coke ONポイント」の総称。Coke ONマネーには事前に登録した銀行口座より最低200円から1円単位でチャージでき、一度に1000円以上チャージした場合はチャージ金額の5%相当分のCoke ON ポイントを付与する。Coke ONポイントの有効期限は付与日から起算し、12カ月後の月末。さらにスタート記念 チャージキャンペーン期間中は、一度に1000円以上チャージした場合、チャージ金額の10%相当分のCoke ONポイントを付与する。チャージ可能な金融機関は みずほ銀行 三菱 UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行など、都市銀行・地方銀行・信用組合・労働金庫あわせて全国100以上。なお、上限に達し次第、早期終了する場合がある。