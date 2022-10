Coke ONと「ドラゴンクエストウォーク」がコラボ　11月1日～23年4月2日

「PayPayクーポン」配信中のCoke ON Pay×ドラゴンクエストウォーク

Coke ONウォークで1万歩あるくと、コラボモンスターデザインの限定「Coke ON」スタンプがもらえる

エナジーバブル(左)、スラミチ(「Coke ON」コラボバージョン)

ゲーム内コラボイメージ

日本コカ・コーラは、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」と、 スクウェア・エニックス スマートフォン 向け位置情報ロールプレイングゲーム(RPG)「ドラゴンクエストウォーク」とのコラボレーションキャンペーンを2022年11月1日~23年4月2日に開催する。双方のアプリでコラボモンスター、限定スタンプ進呈などのコラボイベントを開催し、ドラゴンクエストウォークを盛り上げる。まず、ゲームユーザー向けに「対象自販機で買ってドラゴンクエストウォークスタンプを集めよう!」キャンペーンを実施。対象のCoke ON対応自販機で、Coke ONを使用して製品を購入するたびに、ドラゴンクエストウォークでお馴染みの人気モンスターとのバトル演出が始まり、同じモンスターを2匹倒すたびに、コラボキャンペーン限定のコラボスタンプ(全12種類)がもらえる。キャンペーン対象の自動販売機は、Coke ON内の特設ページの自動販売機マップで確認できる。対象の支払い方法は現金、 電子マネー 、Coke ONドリンク回数券、Coke ON Pay(コード 決済 )、Coke ON Pass。また、歩くだけで、累計歩数の達成ごとにスタンプがたまる「Coke ON ウォーク」にて、ドラゴンクエストウォークとのコラボチャレンジを23年3月31日まで開催する。エントリー必須で、プレゼントのスタンプデザインは全5種。「ドラゴンクエストウォーク」アプリ内では、期間中フィールド上にコカ・コーラ社製品とのコラボモンスターが出現するほか、「自動販売機スポット」も出現。スポットを巡ることでCoke ON内で使用できるドリンクチケットなどが当たる抽選に参加できる。コラボモンスターは、ゲーム内で「こころ」や、さまざまなコラボアイテムと交換できる「Coke ON」コラボメダルをドロップするほか、一部のコラボモンスターは「なかまモンスター」として一緒に冒険することもできる。コラボモンスターは、「い・ろ・は・す」「リアルゴールド」「ジョージア」のほか、今後も追加予定。Coke ONは、獲得したスタンプを15個ためると、1本分のドリンクチケットを獲得できるお得なアプリ( サブスクリプション サービス「Coke ON Pass」利用時は対象外)。ドリンク購入でスタンプがもらえるCoke ON対応自販機のうち、全国44万台(2021年10月現在)のCoke ON Pay対応自販機では、 Bluetooth で接続し、Coke ON Payアプリを操作して商品を購入できる。