【今週のニュースまとめ】セブン－イレブンの「冷凍麺」に興味あり、マスクに色移りしにくい口紅技術も

【今週のニュースダイジェスト】 3月10~16日の期間、「 BCN +R」で注目を集めたのは、セブン-イレブンの「冷凍麺」を取り上げた記事だった。また、マスクに色移りしにくいコーセーの口紅技術に関連した記事も読まれた。 楽天 ポイントのキャンペーン、「だってだってこっじっじ」、「蔵+かつ」がテーマの記事も関心が高かった。コンビニエンスストアの冷凍食品はハイ クオリティ ながらコスパも良いことから、新商品が発売されるたびにニュースや話題に上がることが多い。中でも筆者がおすすめしたいのが、セブン-イレブンのプライベートブランド「セブンプレミアム」の人気ラーメン店との監修・コラボした冷凍麺だ。中には人気過ぎていつ見ても売り切れ状態の冷凍麺もあるため、気になる商品を見つけたら即買いするのがおすすめだ。毎日の忙しい日々の中でコンビニの冷凍麺を便利に活用し、心ほぐれる幸せな食事時間を楽しんでいただきたい。(GE A R)コーセーは、マスクをしていてもツヤと色の仕上がりが長時間持続する口紅技術を開発した。唇に塗った口紅が、色味のある「カラー層」とそれを覆うツヤのある「フィルムコート層」に分離し、マスクを着用していてもツヤと色の両方の仕上がりをキープできる。5月16日発売のスティック口紅「ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ」に応用する。新技術のポイントは、二つの層をきれいに分離させることにある。これにより、フィルムコート層の透明度やツヤ高さを最大限発揮させ、それを維持できるようになる。分離を促す成分の配合や、それぞれの層が混ざらないような処方設計、フィルムコート層の厚みを維持するための粘度の設計など、製剤技術の検討を重ねることで実現した。 楽天 グループは、ポイントプログラム「楽天ポイント」を利用して投資体験ができるサービス「ポイント運用 by 楽天PointClub」のユーザー数(楽天ID数の累計)が1000万を突破したことを記念し、「ポイント運用利用者1,000万記念!期間中に追加したポイントの半額分もらえちゃうキャンペーン」「楽天ポイント プレミアムバンク 楽しみ方診断で当たる!10万名様ポイントプレゼントキャンペーン」の二つのキャンペーンを実施している。「ポイント運用 by 楽天PointClub」に追加した楽天ポイントは、投資信託の基準価額に連動して増減するため、ポイントを増やせる可能性がある。3月7日に開設した「楽天ポイント プレミアムバンク」特設サイトでは、たまった楽天ポイントを増やせる三つのサービス(ポイント運用 by 楽天PointClub・ポイントビットコイン by 楽天PointClub・楽天ポイント利息)を集約し、簡単な質問に答えるだけで自身に合うサービスやその組み合わせ方を診断できる。【いま注目のトレンドワード・261】 3月2日、 Twitter トレンドに「こっじっじ」という謎ワードが突如浮上した。「こっじっじ」とは、アイドルグループ・Snow Manの宮舘涼太さんと向井康二さんの2人組を表す「だってだってこっじっじ」の一部が切り取られたもの。今回トレンド入りの発端となったのは、Snow Manの冠ラジオ番組「不二家 presents Snow Manの素のまんま」の番組公式Twitterのよう。同番組では毎週Snow Manのメンバーが交代でパーソナリティを務めているが、3月9日放送のパーソナリティを宮舘さんと向井さんの2人で担当することが発表されたのだ。(フリーライター・井原亘)木内酒造は3月17日、バー併設のとんかつ店「蔵+かつ」を水戸駅ビル エクセルみなみ(茨城県水戸市)の3階に開業した。蔵+かつは、茨城県産の銘柄豚肉の中から厳選した、上ランク以上の豚肉のみを使用。筑波山の麓にある石岡市の豊かな自然の中で、のびのびと飼育された豚をまるごと1頭仕入れることで、ロースや上ロースのほか、1頭からわずかしか取れない希少部位のかつも提供可能となっている。