Amazonプライム会員特典の「Amazon Music」リニューアル　シャッフル再生専用に

Amazon MusicがAmazonプライム会員向けサービスを拡充

「ELLEGARDEN TRIBUTE(Amazon Original)」(左)と

「Strawberry Margarita」のジャケット

「Amazonプライム」会員なら、新たに独占配信するポッドキャスト番組も追加料金なしで聴ける

アマゾンジャパンは11月1日に、音楽配信サービス「 A mazon Music」の「Amazonプライム」プライム会員向けサービスを拡充したことを発表した。今回のAmazonプライム会員向けサービス拡充によって、新たに独占配信するポッドキャスト番組を追加料金なしで利用できるようになる。さらに、1億曲以上の楽曲セレクションからアーティスト、アルバム、プレイリストをシャッフル再生で楽しめるようになっている。さらに、好みに合わせてカスタ マイズ される厳選プレイリスト内の楽曲を、オンデマンド再生可能になったほか、ロックバンドELLEG AR DENの最新シングル「Strawberry Margarita」や、11月11日0時に全世界独占配信を予定するトリビュートアルバム「ELLEGARDEN TRIBUTE(Amazon Original)」といったニューリリースを楽しめるようになる。「ELLEGARDEN TRIBUTE(Amazon Original)」の参加アーティストおよび収録楽曲は、V au ndy「Missing」、My Hair is Bad「金星」、BiSH「ジターバグ」、マカロニえんぴつ「高架線」、山本彩「風の日」、BLUE ENCOUNT「The Autumn Song」、Saucy Dog「虹」の全7曲。新たに独占配信するポッドキャスト番組としては、お笑いタレントの木村祐一さんがインタビュアーとなって、 吉本興業 所属の芸人合計24組の芸人にインタビューし、その素顔に迫るドキュメンタリー「ワレワレハワラワレタイNEXT」、モ デル みちょぱこと池田美優さんが女子は共感・男子はタメになる話を毎週届ける「#みちょパラ」、俳優の山崎育三郎さんが趣味や出演作品についての話やゲストとのスペシャルトーク、ポッドキャストでしか聴けない限定トークを展開する「山崎育三郎のI AM 1936」、三代目 J SOUL BROTHERSに所属する山下健二郎さんが三代目としての活動や多彩な趣味、リスナーから募集した投稿をテーマに熱く語る「三代目 J SOUL BROTHERS 山下健二郎のZERO BASE」、Z世代インフルエンサーであるヤングボス長谷川ミラさんと佐藤マクニッシュ怜子さんが、豪華なゲストボスを迎えて社会への違和感やリスナーからの悩みについて一緒に考える「THE B OS S TALK by TOKYO YOUNG BOSS」(11月15日配信開始)をラインアップしている。