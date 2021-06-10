高音質配信のAmazon Music HD、追加料金を無料化 実質1000円値下げ
販売戦略
2021/06/10 18:00
Amazonブランドの音楽配信サービス「Amazon Music」は、高音質な音楽ストリーミングサービス「Amazon Music HD」について、日本国内の「Amazon Music Unlimited」の対象プラン加入者に対し、月1000円の追加料金を撤廃する。今後は、Amazon Music Unlimitedの月額料金だけで、現時点で最高音質であるUltra HD楽曲を含むストリーミングオーディオが楽しめる。
2019年にローンチしたAmazon Music HDでは、7500万曲以上のロスレス、高解像度（HD）の楽曲をビット深度16ビット、サンプルレート44.1kHz（CD品質）で、700万曲以上の楽曲をビット深度24ビット、サンプルレート最大192kHzのUltra HD（CDよりも高音質）でストリーミングできる。Dolby AtmosやSONY 360RAなどの3Dオーディオフォーマットの楽曲もあり、Amazonのスマートスピーカーの最上位機種「Echo Studio」では、これらの3Dミックスをストリーミングすることができる。
Amazon Music Unlimitedは、新曲を含む7000万以上の楽曲を提供する定額制音楽配信サービス。Amazon Music HDの追加料金が不要になる、Amazon Music Unlimitedの対象プランは、個人プランとファミリープラン。月額料金は、個人プランが通常980円/Amazonプライム会員780円、ファミリープランが1480円。既存会員は次回請求時から、追加料金なしを適用する。なお、Amazon Music HDの高音質再生には通信環境（1.5Mbps以上のモバイルネットワークまたはWi-Fi）、対応端末、ヘッドホンまたはスピーカーが必要となる。
2019年にローンチしたAmazon Music HDでは、7500万曲以上のロスレス、高解像度（HD）の楽曲をビット深度16ビット、サンプルレート44.1kHz（CD品質）で、700万曲以上の楽曲をビット深度24ビット、サンプルレート最大192kHzのUltra HD（CDよりも高音質）でストリーミングできる。Dolby AtmosやSONY 360RAなどの3Dオーディオフォーマットの楽曲もあり、Amazonのスマートスピーカーの最上位機種「Echo Studio」では、これらの3Dミックスをストリーミングすることができる。
Amazon Music Unlimitedは、新曲を含む7000万以上の楽曲を提供する定額制音楽配信サービス。Amazon Music HDの追加料金が不要になる、Amazon Music Unlimitedの対象プランは、個人プランとファミリープラン。月額料金は、個人プランが通常980円/Amazonプライム会員780円、ファミリープランが1480円。既存会員は次回請求時から、追加料金なしを適用する。なお、Amazon Music HDの高音質再生には通信環境（1.5Mbps以上のモバイルネットワークまたはWi-Fi）、対応端末、ヘッドホンまたはスピーカーが必要となる。