Amazon Music Unlimited、ワンデバイスプランと個人プランのAmazonプライム会員特別価格が値上げ
販売戦略
2022/04/08 18:30
Amazon.co.jpは、定額制音楽配信サービス「Amazon Music Unlimited」の一部のプラン料金を5月5日から改定する。
EchoまたはFire TVから1台だけ選んで利用できる「Amazon Musicワンデバイスプラン」を月額380円から月額480円に、Amazonプライム会員向けの「Amazon Music Unlimited個人プラン」を月額780円・年額7800円から月額880円・年額8800円にそれぞれ値上げする。ファミリープランなど、他のプランは据え置き。5月5日以降の最初の請求から新料金となる。現在登録しているプランは「Amazon Musicの設定」から確認できる。
日本でのAmazonプライムの年会費は4900円。今回、価格改定するAmazon Music UnlimitedのAmazonプライム会員向け割引のほか、プライム会員先行タイムセールなど、さまざまな特典を用意している。4月4日までは飲食デリバリーサービスのUber Eatsと共同で「Uber Eats Amazonプライム会員限定キャンペーン」も実施している。
EchoまたはFire TVから1台だけ選んで利用できる「Amazon Musicワンデバイスプラン」を月額380円から月額480円に、Amazonプライム会員向けの「Amazon Music Unlimited個人プラン」を月額780円・年額7800円から月額880円・年額8800円にそれぞれ値上げする。ファミリープランなど、他のプランは据え置き。5月5日以降の最初の請求から新料金となる。現在登録しているプランは「Amazon Musicの設定」から確認できる。
日本でのAmazonプライムの年会費は4900円。今回、価格改定するAmazon Music UnlimitedのAmazonプライム会員向け割引のほか、プライム会員先行タイムセールなど、さまざまな特典を用意している。4月4日までは飲食デリバリーサービスのUber Eatsと共同で「Uber Eats Amazonプライム会員限定キャンペーン」も実施している。