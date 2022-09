会社帰りに立ち寄れる　大丸東京店初の「ペット用品専門店」オープン

「〈Paddy by WAFONA〉POP UP STORE」の店頭イメージ

「〈Paddy by WAFONA〉POP UP STORE」の店内イメージ

愛犬・愛猫の悩みを解決する、国内外のアイテムをセレクト

ペットの体のことを真剣に考えた生活用品も多数展開

ポップアップストアでは、新たに取り扱いを開始する

「mock」ブランドと「PET SO CHIC」ブランドのアイテムを展示

スタンダードは9月15日に、同社が展開するペットケア用品ブランド「W A FONA」のプロデュースによるペット用品専門店「Paddy by WAFONA大丸東京店」を、大丸東京店(東京都千代田区)の5階にオープンする。さらに、オープンに先がけて9月7日~13日の期間には、「〈Paddy by WAFONA〉POP UP STORE」を、大丸東京店1階の婦人洋品側イベントスペースにて開催している。「Paddy by WAFONA大丸東京店」は、2021年9月オープンの伊勢丹新宿店、2022年7月オープンの田端店に続く、「Paddy by WAFONA」の3店舗目となり、既存の2店舗で展開しているアイテムに加えて、キャットオーナー向けアイテムも豊富に展開する。“大切な家族だから 一日でも長く、健康でいてほしい”をコンセプトに、食品の安全基準が高いことで知られるニュージーランドの「Sunday Pets」をはじめ、ポーランドの「EMPIRE」、ドイツの「Schecker」といった 海外 のフードブランドを取り扱う。また、鹿児島県産の原料を使用して鹿児島県で生産・加工された「NAAF」のトリーツや愛犬用デリも用意している。ほかにも、ペットの体のことを真剣に考えてものづくりに取り組むブランドの生活用品も多数展開しており、インテリアペットブランド「pecolo」や小型犬のためのラグジュアリーウエアブランド「dytem」など、機能性に優れたアイテムを用意する。オープンに先がけて開催している「〈Paddy by WAFONA〉POP UP STORE」では、新たに取り扱いを開始する「mock」ブランドと「PET SO CHIC」ブランドのアイテムを展示しており、期間中は各ブランド担当者が店頭に立ち、商品の案内を行う。「Paddy by WAFONA大丸東京店」の営業時間は10時~20時で、オープン記念ノベルティプレゼントキャンペーンとして5500円以上を購入した人の中から先着で100名に、「WAFONA」のオールインワンスプレーミニボトルと、「Paddy by WAFONA」のオリジナルトリーツをプレゼントする。