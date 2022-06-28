「ロッテリア 29 肉（ニク）の日」開催！ 人気の「肉盛りリブサンド ポーク」復活

ロッテリアは6月27日～29日の期間、全国の「ロッテリア」店舗にて「ロッテリア 29 肉（ニク）の日」を実施する。
「ロッテリア 29 肉（ニク）の日」は、毎月29日を中心にボリュームたっぷりのバーガーを、おトクな価格で楽しめるキャンペーン。
今回は、「肉の日 鬼肉盛り リブサンド ポーク」を通常価格880円のところ800円で、「肉の日 肉盛り リブサンド ポーク」を通常価格640円のところ550円で、「トリプルベーコントリプル絶品チーズバーガー」を通常価格1316円のところ1200円で、「トリプル絶品チーズバーガー」を通常価格996円のところ870円で、「ダブルベーコンダブル絶品チーズバーガー」を通常価格906円のところ820円で、「ダブル絶品チーズバーガー」を通常価格696円のところ600円で販売する。
「肉盛りリブサンド ポーク」は、2月に期間限定で販売されて好評だった商品で、「肉の日 鬼肉盛り リブサンド ポーク」はリブ（アバラ肉）に見立てたポークパティの上に、リンゴとレモン果汁を使用したフルーティでコクと甘みのある醤油ベースのたれで味付けした約100gの牛カルビ肉を、「肉の日 肉盛り リブサンド ポーク」は約50gの牛カルビ肉を合わせている。
「ロッテリア 29 肉（ニク）の日」は、毎月29日を中心にボリュームたっぷりのバーガーを、おトクな価格で楽しめるキャンペーン。
今回は、「肉の日 鬼肉盛り リブサンド ポーク」を通常価格880円のところ800円で、「肉の日 肉盛り リブサンド ポーク」を通常価格640円のところ550円で、「トリプルベーコントリプル絶品チーズバーガー」を通常価格1316円のところ1200円で、「トリプル絶品チーズバーガー」を通常価格996円のところ870円で、「ダブルベーコンダブル絶品チーズバーガー」を通常価格906円のところ820円で、「ダブル絶品チーズバーガー」を通常価格696円のところ600円で販売する。
「肉盛りリブサンド ポーク」は、2月に期間限定で販売されて好評だった商品で、「肉の日 鬼肉盛り リブサンド ポーク」はリブ（アバラ肉）に見立てたポークパティの上に、リンゴとレモン果汁を使用したフルーティでコクと甘みのある醤油ベースのたれで味付けした約100gの牛カルビ肉を、「肉の日 肉盛り リブサンド ポーク」は約50gの牛カルビ肉を合わせている。