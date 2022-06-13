安楽亭で期間限定の“肉まつり”、焼き肉食べ放題コースが最大500円引きに

安楽亭は6月10日～7月3日の期間、同社が運営する焼肉レストラン「安楽亭」において、「夏はすぐそこ！焼肉食べ放題『肉』祭り！」を開催する。
食べ放題コースの、税込のフェア特別価格は、「ゴージャスコース」（通常税込価格6578円）が6028円、「スペシャルコース」（通常税込価格4708円）が4158円、「大満足！安楽亭コース」（通常税込価格3608円）が3168円、「バリューコース」（通常税込価格2728円）が2618円。
「ピタ放題」コースの、税込のフェア特別価格は、「MATSU（松）コース」（通常税込価格3278円）が3058円、「TAKE（竹）コース」（通常税込価格2728円）が2618円、「UME（梅）コース」（通常税込価格2178円）が2123円。
食べ放題コース、「ピタ放題」コースともに、フェアページを提示した場合のみ割引対象となり、小学生はフェア価格からさらに税込550円引きとなる。
安楽亭で焼き肉食べ放題コースがお得「夏はすぐそこ！焼肉食べ放題『肉』祭り！」では、焼肉食べ放題各コースとお肉定量でサイドメニュー食べ放題の「ピタ放題」の各コースを、大幅値引きで提供する。
食べ放題コースの、税込のフェア特別価格は、「ゴージャスコース」（通常税込価格6578円）が6028円、「スペシャルコース」（通常税込価格4708円）が4158円、「大満足！安楽亭コース」（通常税込価格3608円）が3168円、「バリューコース」（通常税込価格2728円）が2618円。
「ピタ放題」コースの、税込のフェア特別価格は、「MATSU（松）コース」（通常税込価格3278円）が3058円、「TAKE（竹）コース」（通常税込価格2728円）が2618円、「UME（梅）コース」（通常税込価格2178円）が2123円。
食べ放題コース、「ピタ放題」コースともに、フェアページを提示した場合のみ割引対象となり、小学生はフェア価格からさらに税込550円引きとなる。