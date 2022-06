スタバ新作「The メロン of メロン フラペチーノ」の味は？ 見た目や価格も正直レビュー！

スタバ新作「The メロン of メロン フラペチーノ」

価格やカロリー、発売エリア

「The メロン of メロン フラペチーノ」の見た目をチェック!

「The メロン of メロン フラペチーノ」気になる味は?

「The メロン of メロン フラペチーノ」は初夏の訪れを感じられる一杯!

スターバックスがサマーシーズン第2弾のドリンクを6月1日(水)に発売した。新作ドリンクは“Yori Dori Midori(ヨリドリミドリ)”をテーマにした「The メロン of メロン フラペチーノ」だ。The メロン of メロン フラペチーノの見た目は、優しいグリーンカラーが特徴的。サマーシーズン第2弾のテーマ「Yori Dori Midori (ヨリドリミドリ)」を体現している。底のあたりに見えるのは、ゴロゴロとしたメロン果肉や青肉メロン+ミルクのフラペチーノ。オレンジのメロン果肉と白っぽいフラペチーノがアクセントになり、さらに華やかな仕上がりとなっている。トップにはたっぷりのホイップクリームがトッピングされ、ボリューム感がアップ。ホイップクリームにはメロン風味のソースがかかっており、さっぱりとした見た目となっている。The メロン of メロン フラペチーノを一口含むと、フラペチーノのシャリッとした食感が楽しめる。さらに吸い上げると、フラペチーノに角切りの赤肉メロンが加わり、口いっぱいにメロン味が広がった。赤肉メロンは甘みが強く、ジューシーな甘さを存分に味わえる。ホイップクリームとソースもメロン風味となっており、飲み始めから飲み終わりまでメロンの美味しさが押し寄せる。濃厚な甘さがあるが、メロンがさっぱりとしているため、くどさは感じない。爽やかな見た目とすっきりとした後味は、まさに初夏を迎える今の時期にぴったりだ。今回はスターバックス サマーシーズン第2弾のドリンク・The メロン of メロン フラペチーノを試してみた。完熟メロンの美味しさがぎゅっと詰まっており、見た目・食感・味のすべてでメロンを楽しめるため、メロン好きにはたまらない一杯である。濃厚な甘さがある一方で、メロンならではのさっぱり感がくどさを感じさせない。The メロン of メロン フラペチーノの販売期間は6月1日~7月12日まで。初夏の訪れを感じられる爽やかなドリンクを、この機会に試してみてはいかがだろうか。