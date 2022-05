ピザハット、おひとりさまセットにうま辛味「HOT MY BOX」登場！

うま辛ピザやうま辛チキンを楽しめる“おひとりさま”専用ピザセット

うま辛ピザは5種類から選択可能

「うま辛ポジショニングマップ」で自分に合った辛さのピザを見つけられる

これがホントのHOT MY BOX!?ハッと整うポータブルサウナが当たるキャンペーン

日本ピザハット・コーポレーションは5月9日~8月21日の期間、同社が展開するピザチェーン「ピザハット」で、おひとりさま専用ピザセット「MY BOX(マイボックス)」の新商品となる、「HOT MY BOX(ホットマイボックス)」を販売する。価格は、デリバリーが1350円、テイクアウトが1026円。「HOT MY BOX」は、うま味と辛味が絶妙にマッチした、おひとりさまさま専用の“うま辛”ピザセット。うま辛ピザのSサイズ、うま辛チキン×2ピース、ハットフライポテトに加えて、「ピザハット」にてサイドメニュー販売ランキング1位を誇る「グリーンチリソース」×1本が付属している(2本目からは別途税別30円が必要)。うま辛ピザは、特製ミートソースにグリーンチリソースとハラペーニョを加えた「メキシカンチリペーニョ」、プルドポークのうま味とグリーンチリソースの辛さを合わせた「プルドポークハラペーニョ」、3種のミートとガーリックを乗せた「スパイシーガーリックミート」、ペパロニとハラペーニョによるシンプルな「ハラペーニョペパロニ」、ポテマヨとコーンの甘味、マヨソースが辛味をマイルドに和らげる「スパイシーポテマヨ」の、5種類から選べる。「HOT MY BOX」の発売にあわせて、通常版の「MY BOX」と見比べることで、自身にぴったりのうま辛商品を見つけられる「うま辛ポジショニングマップ」も用意している。さらに、5月9日~13日の期間に、「ピザハット」公式 Twitter アカウント(@Pizza_Hut_Japan)をフォローして、キャンペーンツイートをリツイートした人の中から抽選で5人にポータブルサウナが当たる、「これがホントのHOT MY BOX!!? ハッと整うポータブルサウナが当たるキャンペーン」も実施する。