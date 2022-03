ピザハット「春のパンピザフェスティバル」開催！　3枚セットを3229円から

「ハロー!アメリカ!ピザハット

日本ピザハットが展開する「ピザハット」は、3月4日から3月27日の間、「ハロー!アメリカ!ピザハット春のパンピザフェスティバル」を開催する。伝統ある生地「パンピザ」は、ピザハット創業国のアメリカから世界各国のピザハットに伝えられる秘伝のレシピによって作られた「ピザハットの顔」ともいえるボリュームのある生地。生地の名前に入っている「パン」は食べ物の「パン(bread)」ではなく、調理道具の「鍋(pan)」が由来となっている。こだわりのピザハットオリジナル製法は、この「パン=鍋」がポイントで、生地だねを「鉄鍋(pan)」に入れて オーブン で一気に焼き上げるため、外はカリッと揚げ焼き食感、中はふんわり口どけの良い食感を楽しめる。「ハロー!アメリカ!ピザハット春のパンピザフェスティバル」では、お得な三つのメニューを提供する。ピザハットが「パンピザ」と相性抜群のピザを5種類厳選し、デリバリー限定でLサイズを半額にて提供する「選べる5種類のピザLサイズがデリバリーでも半額」、デリバリー限定で「ごちそう4(パンピザ)」を注文すると「ピザハット・マルゲリータ(ハンドトス)」が無料になるおトクなセット「ピザ2枚目無料タダ得セット」、「パンピザ」と相性抜群のトッピングをのせたピザハット人気の3枚をMサイズ限定でおトクなセットにした「This is the P A Nピザ 3枚セット」を提供する。「選べる5種類のピザLサイズがデリバリーでも半額」の対象ピザは、ペパロニ・シュプリーム、デラックス、ハワイアン、メキシカン辛ペーニョ、特うまプルコギ。「ピザ2枚目無料タダ得セット」の価格は、Mサイズ3132円(通常価格5076円)、Lサイズ4860円(通常価格7884円)。「ごちそう4」の生地はパンピザ、「ピザハット・マルゲリータ」はハンドトス限定。「This is the PANピザ 3枚セット」のピザは、ペパロニ・シュプリーム、デラックス、特うまプルコギの3枚で、デリバリー価格は4309円(通常価格7020円)、持ち帰り価格は3229円(通常価格7020円)。生地は「パンピザ」、Mサイズ限定、ハーフ&ハーフはできない。