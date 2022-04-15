メロンパン専門店「Melon de melon」が愛知県三河エリアに初出店　4月15日オープン！

メロンパン専門店「Melon de melon 蒲郡店」を4月15日にオープン

左から、プレーンメロンパン230円、

あまおう苺メロンパン250円、チョコチップメロンパン250円

左から、クロワッサン230円、アップルパイ320円

サンライズは、4月15日にテイクアウト型メロンパン専門店「Melon de melon（メロン ドゥ メロン）蒲郡店」をオープンする。Melon de melonでは、柔らかなブリオッシュタイプのパン生地にアーモンドパウダーを加えたビス生地を使用した一番人気のプレーンメロンパンをはじめ、ヨーロッパ産発酵バターをたっぷり使ったクロワッサンなどを販売している。オープン記念として、一度に色々なメロンパンが楽しめる「オープニング限定セット」を販売する。プレーンメロンパン1個、あまおう苺メロンパン1個、チョコチップメロンパン1個、クロワッサン1個、アップルパイ1個の計5個入りで1200円（ギフトボックス代含む）。次回来店時に使えるクロワッサン1個無料クーポン1枚付き。Melon de melon 蒲郡店の住所は、愛知県蒲郡市八百富町6-10（JR蒲郡駅より車で3分）。営業時間は10時～19時、商品が無くなり次第営業終了。毎週木曜日定休。