ニューバランス、合計8000円以上購入で「グレー」アイテムが当たるキャンペーン開催！

ニューバランスの象徴カラー、グレーのアイテムが当たるキャンペーン

ニューバランス ジャパンは、4月1日~5月8日の期間中に、対象店舗(一部オンラインショップあり)にてニューバランス商品を税込合計8000円以上(セール品含む)を購入すると、ニューバランスにとって特別な色であるグレーの様々なブランドアイテムを抽選でプレゼントするキャンペーンを実施する。ニューバランスのグレーは、1980年に当時市場で最軽量のランニングシューズであった「620」に初めて採用され、以降Made in U.S. A .の「990」シリーズや、「1000」シリーズなど、ブランドのフラッグシップモ デル に必ず採用してきたニューバランスブランド自体を象徴するカラーである。キャンペーン期間中に、対象店舗(一部オンラインショップあり)にてニューバランス商品を合計8000円以上(セール品含む)購入し、キャンペーンサイトの応募フォームより応募規約に同意の上、必要事項を入力、対象商品の購入レシート(納品書)画像をアップロードすれば応募完了となる。応募期間は4月1日~5月15日23時59分。キャンペーン賞品の“グレー”のアイテムとして、A賞 New Balance M990GL5が抽選で5名、B賞 ZERO HALLIBURTONが抽選で5名、C賞 STAUB(Picot Cocotte Round 20cm)が抽選で10名、D賞 Bose(QuietComfort(R)Earbuds)が抽選で20名にプレゼントされる。