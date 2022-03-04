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コンビニでのマイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号初期化サービスがスタート、まずはセブン・ローソンで

時事ネタ

2022/03/04 18:30

　マイナンバーカードと公的個人認証サービス対応スマートフォン（マイナンバーカードを読み取り可能なスマホ）を利用すると、さまざまなサービスが利用できるが、マイナンバーカードの利便性向上のため、コンビニなどに設置されたキオスク端末（マルチコピー機）で署名用電子証明書の暗証番号（大文字の英字・数字で6～12桁）の初期化・再設定を行うサービスがスタートした。J-LIS（地方公共団体情報システム機構）が発表した。
 

マイナンバーカードの利便性を高める新サービス

　マイナンバーカードは、一人一人に発行された、生涯変わらない12桁のマイナンバー（個人番号）が記載されたICチップ付きのカード。マイナンバーカードを読み取り可能なスマホである、iPhone 7以降のiPhoneと、NFC搭載Androidスマホ（対応機種一覧にある機種のみ）ならマイナンバーカードを読み取り可能だ。

　コンビニでの署名用電子証明書用暗証番号初期化サービスは、2022年2月28日からセブン-イレブン、3月1日からローソンで開始。マイナンバーカード、マイナンバーカードを読み取り可能なスマホ、スマホ専用アプリ「JPKI暗証番号リセット」、利用者証明用パスワード（数字4桁）があれば利用できる。

　専用アプリによる事前予約（要マイナンバーカード）と顔認証の活用により、事前予約完了から24時間以内に限り、キオスク端末にマイナンバーカードをかざし、署名用電子証明書の暗証番号（大文字の英字・数字で6～12桁）の初期化（ロック解除）・再設定ができる。利用手数料は無料。
 
不明点はコンビニ店員ではなくフリーダイヤルのコールセンターへ

　利用者証明用パスワード（数字4桁）の初期化（ロック解除）・再設定は不可で、その場合は、従来同様、居住する自治体の窓口に出向く必要がある。署名用電子証明書用暗証番号初期化サービスは、その他のコンビニやキオスク端末設置施設でも順次サービスを拡大していく予定。

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