コーヒーのサブスク「PostCoffee」に国内外の人気コーヒーショップ7社が仲間入り！

コーヒーのサブスクサービス「PostCoffee」を運営するPOSTCOFFEEは、2月8日より新たに国内・海外の人気コーヒーショップ7社のコーヒーの取り扱いを開始した。
PostCoffeeでは、これまでにも10社以上のロースターパートナーと協業し、国内外の人気コーヒーショップのコーヒーを届けている。さらに多くの世界中にある美味しいコーヒーと生活者を繋げていくことを目指し、新たに7社のロースターパートナーに参画してもらうことになった。
新たに加わるロースターパートナーは、アルファベット順にAKITO COFFEE（山梨県 甲府市）、Flight Coffee（ニュージーランド オークランド）、hazeru coffee（富山県 富山市）、KARIOMONS COFFEE（長崎県 時津町）、KUMA COFFEE（アメリカ シアトル）、Mel Coffee Roasters（大阪市 西区）、27 Coffee Roasters （神奈川県 藤沢市）の7社。
PostCoffee会員専用ストアにて、単品購入も可能。
PostCoffeeでは、これまでにも10社以上のロースターパートナーと協業し、国内外の人気コーヒーショップのコーヒーを届けている。さらに多くの世界中にある美味しいコーヒーと生活者を繋げていくことを目指し、新たに7社のロースターパートナーに参画してもらうことになった。
新たに加わるロースターパートナーは、アルファベット順にAKITO COFFEE（山梨県 甲府市）、Flight Coffee（ニュージーランド オークランド）、hazeru coffee（富山県 富山市）、KARIOMONS COFFEE（長崎県 時津町）、KUMA COFFEE（アメリカ シアトル）、Mel Coffee Roasters（大阪市 西区）、27 Coffee Roasters （神奈川県 藤沢市）の7社。
PostCoffee会員専用ストアにて、単品購入も可能。