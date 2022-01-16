ラオックス新業態　アジアコスメ専門店「LAOX BEAUTY AIRPORT」日本2号店が1月28日、吉祥寺にオープン！

ラオックスは、昨年12月に誕生した新業態のアジアコスメ専門店「LAOX BEAUTY AIRPORT」（ラオックス ビューティー エアポート）の日本2号店を、1月28日、東京・吉祥寺にオープンする。
「LAOX BEAUTY AIRPORT」は、“お客様のコスメ・ビューティーの旅路の場所”をコンセプトに、韓国の人気コスメブランドなどのショップデザインを手掛ける現地企業BOUNDARY DESIGN（バウンダリーデザイン）が、空港をイメージにしたスタイリッシュな店舗空間をデザインしている。
店内には、韓国、中国、タイ、台湾からセレクトしたスキンケア、メイクアップ、ベースメイク、ヘアケア、ネイルケアなどの関連アイテムを、トレンド商品から定番商品、レア商品まで幅広いラインナップで展開する。また、日本初上陸商品も多数導入する。
1号店の「LAOX BEAUTY AIRPORT自由が丘店」でも大人気のシートマスクは、リアル店舗で日本最大級となる160種類以上を取りそろえる。
同社は、今後も取り扱い国・地域や商品を拡大し、アジアコスメのトレンド発信地として、顧客の欲しいが見つかる店を目指していく考え。
「LAOX BEAUTY AIRPORT 吉祥寺店」取り扱いブランドの一例（順不同）
＜韓国ブランドコスメ＞魔女工場、beplain、NACIFIC、keenoniks、BANOBAGI、MEDIHEAL、ARZTEN、innisfree、Dr.Althea、rom＆nd、CLIO、3CE、Matier、La’dor 他
＜中国ブランドコスメ＞CATKIN、Joocyee、LEEMEMBER、FlowerKnows、ukiss、FOCALLURE、jill leen.、CHIOTURE、FOMOMY、GIRLCULT他
＜タイブランドコスメ＞CathyDoll、4U2、SRICHAND、ZENN、SMOOTHE 他
＜台湾ブランドコスメ＞heme、1028、Speio、Ready to Shine、JNF 他
吉祥寺店のオープンを記念して、1月28日～30日の3日間限定で、お得な福袋や公式インスタグラム（＠beautyairport_official）フォロワー限定の来場者プレゼントを用意。詳細は、インスタグラム等にて順次公開。
LAOX BEAUTY AIRPORT吉祥寺店は、東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目2-2 LuLuビル1階、売り場面積が約98平方メートル、営業時間は11時～19時半、JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」徒歩約2分。
「LAOX BEAUTY AIRPORT」は、“お客様のコスメ・ビューティーの旅路の場所”をコンセプトに、韓国の人気コスメブランドなどのショップデザインを手掛ける現地企業BOUNDARY DESIGN（バウンダリーデザイン）が、空港をイメージにしたスタイリッシュな店舗空間をデザインしている。
店内には、韓国、中国、タイ、台湾からセレクトしたスキンケア、メイクアップ、ベースメイク、ヘアケア、ネイルケアなどの関連アイテムを、トレンド商品から定番商品、レア商品まで幅広いラインナップで展開する。また、日本初上陸商品も多数導入する。
1号店の「LAOX BEAUTY AIRPORT自由が丘店」でも大人気のシートマスクは、リアル店舗で日本最大級となる160種類以上を取りそろえる。
同社は、今後も取り扱い国・地域や商品を拡大し、アジアコスメのトレンド発信地として、顧客の欲しいが見つかる店を目指していく考え。
「LAOX BEAUTY AIRPORT 吉祥寺店」取り扱いブランドの一例（順不同）
＜韓国ブランドコスメ＞魔女工場、beplain、NACIFIC、keenoniks、BANOBAGI、MEDIHEAL、ARZTEN、innisfree、Dr.Althea、rom＆nd、CLIO、3CE、Matier、La’dor 他
＜中国ブランドコスメ＞CATKIN、Joocyee、LEEMEMBER、FlowerKnows、ukiss、FOCALLURE、jill leen.、CHIOTURE、FOMOMY、GIRLCULT他
＜タイブランドコスメ＞CathyDoll、4U2、SRICHAND、ZENN、SMOOTHE 他
＜台湾ブランドコスメ＞heme、1028、Speio、Ready to Shine、JNF 他
吉祥寺店のオープンを記念して、1月28日～30日の3日間限定で、お得な福袋や公式インスタグラム（＠beautyairport_official）フォロワー限定の来場者プレゼントを用意。詳細は、インスタグラム等にて順次公開。
LAOX BEAUTY AIRPORT吉祥寺店は、東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目2-2 LuLuビル1階、売り場面積が約98平方メートル、営業時間は11時～19時半、JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」徒歩約2分。