11月29日までソラマチでいい肉の日！　「東京ソラマチ GO TO MEAT キャンペーン」開催

東京ソラマチで「東京ソラマチ GO TO MEAT キャンペーン」が開催

恵比寿 焼肉チャンピオンの「牛ハラミ重」(上)と、

世界のビール博物館の「薄切りローストビーフの炙りカルパッチョ」

とんかつ まい泉の「ヒレかつサンド」(上)と、PAOPAOの「肉シューマイ」

スタンプ5つで先着299名に「ステーキスパイス」がもらえるLINEスタンプラリーも開催

東京ソラマチでは11月19日~29日の期間、「いい肉の日」(11月29日)にちなんで、東京ソラマチ限定の肉メニューや通常の肉メニューを1129円で提供する「東京ソラマチ GO TO ME A Tキャンペーン」を開催する。同キャンペーンでは、ほかにも肉をおトクに楽しめるクーポンの配信など、さまざまな企画を用意している。期間中は、ウエストヤード3階にある恵比寿 焼肉チャンピオンの「牛ハラミ重」(通常価格1700円)や、 イースト ヤード7階にある世界のビール博物館の東京ソラマチ限定メニューである「薄切りローストビーフの炙りカルパッチョ」などの肉メニューが、税込1129円で提供される。さらに、東京ソラマチの LINE 公式アカウントと、「TOBU POINTアプリ」では、おトクに肉を楽しめるクーポンを配信する。同クーポンを利用することで、ウエストヤード2階にあるとんかつ まい泉の「ヒレかつサンド」(3切入り、通常価格421円)を371円で(1名1点限り)、ウエストヤード2階にあるPAOPAOの「肉シューマイ」(12個入り、通常価格928円)を820円で(各日限定10点)で楽しめる。さらに、 スマートフォン などでコードを読み込むことで参加が可能なLINEスタンプラリーもあわせて開催され、対象店舗22店で肉メニュー(肉総菜・精肉なども含む)を税込500円以上購入し、対象店舗に提示しているコードを読み込むと、スタンプ1つを獲得できる。スタンプが5つ貯まった画面を、ウエストヤード2階のニュー・クイックに提示すると、「ステーキスパイス」(1個)が、先着299名にもらえる。