KDDIなど、1万Pontaポイント当たる「QUICPay＋をはじめよう 」キャンペーン

KDDI、auペイメント、auフィナンシャルサービスは、対象カードの「QUICPay＋（クイックペイプラス）」でキャンペーン期間中に合計500円以上利用すると、抽選で、合計1000人に1万Pontaポイントをプレゼントする「QUICPay＋をはじめよう 1万Pontaポイント当選のチャンス！」を実施している。キャンペーン期間は2021年11月1日～12月31日。
au PAY プリペイドカード、au PAY カード、au PAY ゴールドカードのいずれかでQUICPay＋を設定し、コンビニなどのQUICPay加盟店でQUICPay＋（Apple Pay）を利用すると対象となる。当選者には特典を22年末までに還元する。
au PAY カードは、9月1日以降の申し込みを対象に、カード利用額に応じ、合計最大1万ポイント（au PAY ゴールドカードなら合計最大2万ポイント）還元する新規入会キャンペーンを実施している。有効会員数700万人突破を記念し、11月30日まで、「700万会員突破！感謝キャンペーン！1億Pontaポイント山分け」も同時開催している。
au PAY プリペイドカード、au PAY カード、au PAY ゴールドカードのいずれかでQUICPay＋を設定し、コンビニなどのQUICPay加盟店でQUICPay＋（Apple Pay）を利用すると対象となる。当選者には特典を22年末までに還元する。
au PAY カードは、9月1日以降の申し込みを対象に、カード利用額に応じ、合計最大1万ポイント（au PAY ゴールドカードなら合計最大2万ポイント）還元する新規入会キャンペーンを実施している。有効会員数700万人突破を記念し、11月30日まで、「700万会員突破！感謝キャンペーン！1億Pontaポイント山分け」も同時開催している。