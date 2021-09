LOHACO、エントリー×PayPay決済で、PayPayボーナスが＋20％相当戻る！

2000円相当を上限に+20%相当戻ってくる

LOH A CO by ASKULは、要エントリーの「エントリー× PayPay 決済 で、PayPayボーナスが+20%相当戻ってくる!」キャンペーンを9月25日・26日の2日間限定で実施する。キャンペーンの正式名称は「LOH A CO PayPay 決済 でおトクに! +20%相当戻ってくるPayPayボーナスキャンペーン【指定支払方法での決済額対象】」。2021年9月25日0時00分~9月26日23時59分に、エントリーと同一のYahoo! JAPAN IDでログインの上、そのYahoo! JAPAN IDと連携済のPayPayアカウントのPayPay残高で1注文あたり1000円以上支払うと、PayPay決済額の20%のPayPayボーナスをASKULが付与する。キャンペーンによる付与上限は一人2000円相当。エントリー期間は9月16日12時~9月26日23時59分。付与上限に達するまで条件を満たす決済は何度でも対象となるが、PayPay残高以外で決済した分は対象外。PayPayは、実店舗向けに、PayPayアプリでコードを読み取る「スキャン支払い」に限り、1回・期間中合計1000円相当を上限に決済額の決済額の最大20%(初めて利用する人、半年間利用のない人は最大40%)のPayPayボーナスを付与する「街のPayPay祭」を11月28日まで実施中。LOHACOなど ヤフー のサービスでPayPay残高で支払って付与されたPayPayボーナスを店舗で使うとダブルでお得だ。