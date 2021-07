地上にいながらフライト気分！ 機内食風プレート料理が楽しめるおふろcafe「utatane」

「ミートボールプレート」の提供イメージ

機上にいるかのような雰囲気の中で食事を楽しめる

サウナ・カフェ・ラウンジ・ショッピングを通じて、フィンランド文化への理解を深められる

温泉道場は、同社が運営する「おふろcafe utatane」(埼玉県さいたま市)で、サマーシーズンイベント「Fly me to Finland ~私をフィンランドに連れて行って~」を開催している。同イベントにあわせてカフェエリアで機内食をイメージしたプレート料理を提供している。プレート料理は、「ミートボールプレート」と「サーモンソテープレート」の2種類で、入館料と食事代金をセットにしたパッケージプラン(3476円)で販売する。カフェエリアには飛行機内を再現した特設ブースも用意しており、まるで機上にいるような雰囲気の中、旅気分で食事を楽しめる。「Fly me to Finland ~私をフィンランドに連れて行って~」では、おふろcafe utatane全体をフィンランドの夏至祭に見立てて、サウナ・カフェ・ラウンジ・ ショッピン グを通じて非日常な日帰り体験を提供する。「サウナ」という共通の温浴文化を持つ、フィンランドと日本の文化の理解・交流の促進が目的。開催期間は9月5日までとしている。