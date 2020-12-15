ビックカメラが「接客予約サービス」を全店で導入、待ち時間なしで効率的に買い物可能に

ビックカメラは、12月15日に専用サイトから販売員の案内を予約できる「接客予約サービス」を全店で導入する。
接客予約サービスは、店舗で販売員を待つ時間がないのがメリットで、年末年始や新生活の時期に需要の高まる家電のまとめ買いや、テレビ・パソコン・カメラなど専門性の高い商品の買い物で利用できる。受付時間は24時間で、予約可能時間帯が10時30分～18時（一部店舗を除く）。
現在は、池袋本店、有楽町店、ラゾーナ川崎店、名古屋JRゲートタワー店、名古屋駅西店、なんば店、札幌店、新宿西口店、ビックロ、立川店、大宮西口そごう店、藤沢店、柏店、渋谷東口店、船橋東武店で導入済み。15日から、JR八王子駅店、池袋本店パソコン館、京王調布店、赤坂見附駅店、新横浜店、AKIBA、岡山駅前店で導入する。そのほかの店舗も年内導入を目指す。
接客予約サービスは、店舗で販売員を待つ時間がないのがメリットで、年末年始や新生活の時期に需要の高まる家電のまとめ買いや、テレビ・パソコン・カメラなど専門性の高い商品の買い物で利用できる。受付時間は24時間で、予約可能時間帯が10時30分～18時（一部店舗を除く）。
現在は、池袋本店、有楽町店、ラゾーナ川崎店、名古屋JRゲートタワー店、名古屋駅西店、なんば店、札幌店、新宿西口店、ビックロ、立川店、大宮西口そごう店、藤沢店、柏店、渋谷東口店、船橋東武店で導入済み。15日から、JR八王子駅店、池袋本店パソコン館、京王調布店、赤坂見附駅店、新横浜店、AKIBA、岡山駅前店で導入する。そのほかの店舗も年内導入を目指す。