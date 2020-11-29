IQOSの割引キャンペーンは本日まで！ 最大3000円OFF 販売戦略 2020/11/29 07:00 Tweet 電子タバコ フィリップ・モリス・ジャパン フィリップ・モリス・ジャパンが11月13日から実施している加熱式たばこ「IQOS」の割引キャンペーンが、本日で終了する。 「IQOS」が最大3000円OFFになるキャンペーンが本日で終了 キャンペーンではIQOSシリーズの製品を通常より安く購入できる。割引額は「IQOS 3 DUO キット」が3000円オフ、「IQOS 3 DUO ホルダー」が1000円オフ、「IQOS 3 MULTI キット」が2000円オフ、「IQOS 3 キット」が3000円オフ。 実施店舗は、IQOSオンラインストア、全国9店舗のIQOSストア、全国33店舗のIQOSショップ（ヤマダ電機の一部店舗）、全国44店舗のIQOSコーナー（ドン・キホーテの一部店舗）、コンビニを含む全国の主要たばこ取り扱い店となる。 Tweet 関連記事 IQOS史上最濃厚！ 3年半ぶりのレギュラーシリーズ「マールボロ・ヒートスティック・リッチレギュラー」 【最速レビュー】IQOSとの違いは？ フィリップ モリスの新加熱式たばこ「lil HYBRID」のメリットを徹底検証 IQOSじゃない!? フィリップ モリスが加熱式たばこの新ブランドを発表 加熱式たばこは値上げ前の今が買い替えどき！ 3大メーカー最新モデルの特徴は？ IQOS夏のプロモーション第2弾！ 限定カラー“涼”の魅力は？ 外部リンク フィリップ・モリス・ジャパン＝https://www.pmi.com/markets/japan/ja/