IQOSの割引キャンペーンは本日まで！　最大3000円OFF

販売戦略

2020/11/29 07:00

　フィリップ・モリス・ジャパンが11月13日から実施している加熱式たばこ「IQOS」の割引キャンペーンが、本日で終了する。

「IQOS」が最大3000円OFFになるキャンペーンが本日で終了

　キャンペーンではIQOSシリーズの製品を通常より安く購入できる。割引額は「IQOS 3 DUO キット」が3000円オフ、「IQOS 3 DUO ホルダー」が1000円オフ、「IQOS 3 MULTI キット」が2000円オフ、「IQOS 3 キット」が3000円オフ。

　実施店舗は、IQOSオンラインストア、全国9店舗のIQOSストア、全国33店舗のIQOSショップ（ヤマダ電機の一部店舗）、全国44店舗のIQOSコーナー（ドン・キホーテの一部店舗）、コンビニを含む全国の主要たばこ取り扱い店となる。

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