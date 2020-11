マスク専門店「MASK CLUB」が池袋に期間限定で出店へ

エンドレスは、マスク専門ブランド「M A SK CLUB(マスククラブ)」のPOP UP STOREを、12月4日から14日までの11日間、池袋駅に限定出店する。 A SK CLUBは、名前の通り、マスクに関する商品がそろう専門店。自社オリジナルの布製マスクをはじめ、手作りマスクキット、マスク関連商品(マスクゴムやスプレーなど)、ファッション性の高いマスク用アクセサリも取り扱っている。今回、池袋駅に出店するPOP UP STOREでは、MASK CLUBで定番人気の快適マスクをカラーバリエーション豊富に用意する。紫外線を99.9%カットする加工が施された素材を使用しており、1年中紫外線対策を行うことができる。また、オンラインストアで現在人気の、発熱素材を使用した立体ヒートマスクもPOP UP STOREで販売する。肌に触れた時に暖かく感じる発熱素材を使用し、秋冬の冷たい外気から顔を優しく守る。使い捨てではなく、繰り返し洗って使用できる素材を使用している。この他、バリエーション豊富な布マスクを多く販売する。