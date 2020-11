ワタミグループが「Go To Eat東京」に参加、順次全国に拡大中

ワタミは、11月20日から東京都内で実施される「 Go To Eat 」キャンペーンに、プレミアム付き食事券利用店舗として参画する。写真2キャプション=ワタミグループのプレミアム付き食事券が利用可能な地域別店舗数(11月18日時点)Go To Eatにおけるプレミアム付き食事券の対象店舗は、「和民」「坐・和民」「ミライザカ」「鳥メロ」「焼肉の和民」「炭旬」「ワンズガーデン」「炉ばた屋銀政」「ニッポンまぐろ漁業団」「テックスメックスファクトリー」「にくスタ」「かみむら牧場」「しろくまストア」「もつ★りき」「からあげの天才」「bbqオリーブチキンカフェ」「TGI Friday's」(一部店舗を除く)で、10月14日から地域ごとの実施日に合わせて開始している。