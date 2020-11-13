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期間限定でIQOSが割引キャンペーン！　最大3000円OFFのチャンス

販売戦略

2020/11/13 07:00

　フィリップ・モリス・ジャパンは、加熱式たばこ「IQOS」の割引キャンペーンを11月13日に開始する。

「IQOS」が最大3000円OFFになるキャンペーンが11月13日にスタート

　割引額は「IQOS 3 DUO キット」が3000円オフ、「IQOS 3 DUO ホルダー」が1000円オフ、「IQOS 3 MULTI キット」が2000円オフ、「IQOS 3 キット」が3000円オフ。

　期間は、IQOSオンラインストア、全国9店舗のIQOSストア、全国33店舗のIQOSショップ（ヤマダ電機の一部店舗）、全国44店舗のIQOSコーナー（ドン・キホーテの一部店舗）が11月13～29日、コンビニを含む全国の主要たばこ取り扱い店が11月16～29日となる。

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