「GU×STUDIO SEVEN」のファイナルコラボ

ジーユーは10月23日から、「STUDIO SEVEN」とのコラボレーションの集大成となるファイナルコレクションを全国のジーユー店舗とオンラインストアで発売する。STUDIO SEVENは、人気グループのEXILE/三代目J SOUL BROTHERSのパフォーマーとして活躍するNAOTO氏がクリエイティブ・ディレクターを務めるファッションブランドだ。今作のテーマは「a message to you, youngsters(若者へのメッセージ)」。昨年3月に販売を開始した第1弾「CHILDHOOD DREAM(子供の頃の憧れ)」から始まり、第2弾「aneverending dream(子供の頃の夢は終わらない)」と続いたコレクションの物語は、ファイナルコレクションとして「夢を持つ大切さ」を伝えたいというNAOTO氏の想いを込めて、「a message to you, youngsters(若者へのメッセージ)」をテーマとした。自身も夢をもってダンスの世界に飛び込み、「夢をもつ大切さと、思い続けて行動すれば必ず叶うということ、夢は一人の力ではなく沢山の方々との出会いと支えがあってこそ叶う。自分より若い世代にそのバトンをつなげていくことが、自分の使命」と語るNAOTO氏ならではの、現代を生きるあらゆる人々に伝えたいメッセージを、ファッションを通して届ける。「GU×STUDIO SEVEN」として初めてとなる秋冬のコレクションは、メンズとキッズを用意し、メンズラインアップは男性のみならずユニセックスで楽しめるビッグTシャツやスウェットをはじめ、カバーオールやスタジャンといった、コレクション初となるアウターも展開。「カレッジ」をテーマに、「HONEST COLLEGE」のアイコンをエンブレムにしてデザインしたトップスやアウターを用意する。グッズも豊富に取り揃え、家族や友達など、身近の大切な人と一緒にファッションのわくわく感を楽しめるコレクションとなっている。また、10月12日にオープンした特設ページでは、全商品ラインアップをはじめ、スペシャルムービーも公開。授業風景や学校の校庭など、どこか懐かしい学生生活の思い出を振り返ったアルバムのような構成となっている。同コレクションのために制作した楽曲「TAKE ME HIGH」は、前半の静かでエモーショナルなラップと後半の力強く激しいラップで構成し、またサビではポジティブなメッセージを表現するなど、コレクションのテーマを楽曲で表現している。さらに、コレクションの集大成となる今作では、NAOTO氏と公私ともに親交があり、EXILE TRIBEの一員であるパフォーマーの関口メンディー(EXILE/GENERATIONS)氏と佐野玲於(GENERATIONS)氏がイメージビジュアルに特別ゲストとして出演する。NAOTO氏自ら出演をオファーし、2人がコレクションメッセージである「夢を持つ大切さ」に共感したことで、豪華共演が実現した。なお、10月16日から、「ジーユー銀座店」と「GU STYLE STUDIO(原宿店)」でコレクションの全ラインアップの先行展示イベントを実施する。いち早くコレクションを体感できるとともに、コレクションの世界観を体験できるフォトスポットが登場する。