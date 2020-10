楽天トラベルの告知

Go To トラベルキャンペーンによる割引シミュレーション結果(旅行人数3人の場合)

地域共通クーポンの「紙クーポン」のイメージ

JR東海ツアーズの告知

楽天トラベルは、10月8日に国内宿泊の「GoToトラベルキャンペーンクーポン(最大35%OFFクーポン)」の利用条件を変更し、1会員当たりの利用上限枚数を1枚(1予約1部屋)に制限した。変更前の「【国内宿泊】<GoToトラベル>1月までのご宿泊で使える最大35%OFFクーポン」が配布枚数上限に達したため。獲得済みで未使用の同クーポンも利用できなくなった。変更後のクーポンは、先着利用88万枚限定。官民挙げて旅行や飲食の需要を喚起するGo To キャンペーンの中核、国土交通省の「Go To トラベル事業」は、トラベル・Eat(イート)・イベント・商店街と四つのカテゴリのうち最大の予算が設定されている。管轄する観光庁の最新の発表によると、まだ予算は事業全体の9割以上残っている(9月15日時点の速報値)。つまり、楽天トラベルに利用が集中していると考えられるが、その要因として、旅行代金に応じて最大1人1泊当たり6000円もらえる、旅行先の飲食店などで利用可能な「地域共通クーポン」が「紙クーポン」だからだろう。地域共通クーポンは紙クーポン(商品券)、電子(デジタル)クーポンに分かれ、現時点で紙クーポンのみ取り扱う店舗が多い。また、紙クーポンならば条件に該当するエリアのビックカメラ、ヨドバシカメラといった家電量販店でも利用できるので、旅行の土産に欲しかった家電・デジタル製品が買えると話題となっている。なお、地域共通クーポンの利用期間は、紙・デジタルとも宿泊旅行の場合は宿泊日とその翌日、日帰り旅行の場合は当日限り。JR東海ツアーズに至っては、「GoToトラベル事務局から割り当てられた給付金枠に達した」として、京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫の5県、四国4県への旅行商品・宿泊は、現在、Go To トラベルキャンペーンの割引対象としての販売を見合わせている。10月1日の本格開始からわずか10日足らずで、Go To トラベルキャンペーンは地域共通クーポンの使い勝手の差や予算配分の偏りが露呈した格好だ。さらに利用しやすいキャンペーンとなるよう是正されることを願いつつ、キャンペーンを利用予定なら早めに予約を入れよう。(BCN・嵯峨野 芙美)