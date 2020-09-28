キャンペーン期間は2020年9月27日0時1分～28日23時59分の2日間で、トップページでは終了時刻までのカウントダウンを行っている。対象製品は、スマートフォンの「Pixel 4 XL」、メッシュWi-Fiルータの「Nest Wifi」、スマートスピーカー・スマートディスプレイの「Nest Mini」「Nest Hub Max」「Nest Hub」、HDMI接続のメディアストリーミング用端末「Chromecast」「Chromecast Ultra」。Google Nest HubとGoogle Nest Hub Maxは、新たにNetflixに対応し、小型テレビ・タブレット端末代わりに利用できる。完全ワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds」は対象外。
2日間限定Google 22周年記念キャンペーン、22％還元 残り半日
トレンド
2020/09/28 12:00
Googleのサービス開始22周年を記念し、Google ストアは、対象製品を購入すると22％分のGoogle ストア クレジットをプレゼントする「Google 22周年記念キャンペーン」を実施している。
キャンペーン期間は2020年9月27日0時1分～28日23時59分の2日間で、トップページでは終了時刻までのカウントダウンを行っている。対象製品は、スマートフォンの「Pixel 4 XL」、メッシュWi-Fiルータの「Nest Wifi」、スマートスピーカー・スマートディスプレイの「Nest Mini」「Nest Hub Max」「Nest Hub」、HDMI接続のメディアストリーミング用端末「Chromecast」「Chromecast Ultra」。Google Nest HubとGoogle Nest Hub Maxは、新たにNetflixに対応し、小型テレビ・タブレット端末代わりに利用できる。完全ワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds」は対象外。
キャンペーン期間は2020年9月27日0時1分～28日23時59分の2日間で、トップページでは終了時刻までのカウントダウンを行っている。対象製品は、スマートフォンの「Pixel 4 XL」、メッシュWi-Fiルータの「Nest Wifi」、スマートスピーカー・スマートディスプレイの「Nest Mini」「Nest Hub Max」「Nest Hub」、HDMI接続のメディアストリーミング用端末「Chromecast」「Chromecast Ultra」。Google Nest HubとGoogle Nest Hub Maxは、新たにNetflixに対応し、小型テレビ・タブレット端末代わりに利用できる。完全ワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds」は対象外。