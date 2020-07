GeForce NOW

KDDIと沖縄セルラーは、米NVIDIAと協業してクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW Powered by au」の提供を9月24日に開始する。また、「au」ユーザー限定の無料トライアルを、7月21日に開始している。GeForce NOW Powered by auは、NVIDIAのクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」の日本版で、グラフィックス描画やデータ処理をKDDIのクラウド上で行い、ストリーミングすることで、さまざまなデバイスで「Fortnite」「Dead by Daylight」「ARK: Survival Evolved」といったゲームをプレーできるサービス。高い処理能力が必要なグラフィックス描画やデータ処理をクラウド上で実行するので、従来なら高性能PCが必要だったハイエンドゲームを、スマートフォンやタブレット端末でも楽しめる。税別の月額料金は1800円で、本登録完了日から1カ月は無料で使える。7月21日に開始した無料トライアルは、「au」の通信サービスを利用しており、au IDを持っているユーザーが対象で、トライアル期間は9月30日まで。トライアル終了後は、有料プランへ自動的に移行する。無料トライアルの利用には、ウェブページからの申し込みが必要。