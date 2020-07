Surfaceシリーズの使用イメージ

日本マイクロソフトは7月15日から、対象商品を購入して申し込むと後日キャッシュバックする「Surface 学生優待プログラム」の対象を大幅に拡大した。学生優待プログラムは、大学入学などを機に初めて自分専用のPCを所有し、充実した学生生活を送れるよう支援する目的で行い、好評を得てきた。また、「GIGA スクール構想」に基づき、東京都渋谷区の区立小中学校で「Surface Go 2」の導入が決定するなど、学校教育でSurfaceの採用が進んでいる。そこで今回、対象を拡大し、パソコンを1人1台所有したいニーズを価格面で後押しする。キャッシュバック金額は製品によって異なり、Surface Pro X(SSD128GB)が1万3000円(キーボード同時購入)、Surface Pro 7(Core i3・SSD128GB)が1万円(タイプ カバー同時購入)、Surface Go 2(SSD128GB)が4000円(タイプ カバー同時購入)、Surface Go 2 LTE Advanced(タイプ カバー同時購入)が5000円(タイプ カバー同時購入)など。一部のSurfaceは本体購入のみで対象となるが、大半は対象アクセサリ(タイプ カバーなど)との同時購入のみ対象となる。今回から大幅に拡大した対象者は、購入日時点で3歳以上の子ども、小学生、中学生、高校生、高等専門学校生、予備校生、専門学校生、短期大学生、大学生、大学院生、大学受験予備校に在籍する学生、職業訓練生、海外留学生。満3歳から18歳までは健康保険証の写し、それ以外は学生証の写しを必要事項を記入した申込用紙とともに、事務局に郵送で送付する必要がある。購入期間は2020年7月15日~9月30日、応募締切は購入日から30日以内。なお、Surface 正規代理店(オンラインショップのMicrosoft Store、主要家電量販店)で購入した製品のみ対象となり、1人1台のみキャッシュバックされる。対象製品の型番や注意事項はキャンペーンサイトに掲載している。