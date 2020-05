PayPayはフリマとモールでお得のチャンス!

毎月、スマートフォン決済サービス各社が実施しているお得なキャンペーン。5月は新型コロナウイルスの影響もあってか、普段よりも数が少なかった印象だ。また、外出自粛を考慮して、オフラインではなくオンラインや自動販売機などが対象になっているのも特徴。現在実施中のキャンペーンの終了日をおさらいしておこう。PayPayは5月1日からアプリ内限定で「PayPayフリマ」と「PayPayモール」で使える500円OFFクーポンを配布中。PayPayフリマは1000円以上の買い物が対象、PayPayモールは先着12万注文まで、1500円以上の買い物が対象となる。どちらもの期間は5月31日まで。ショッピングの予定があるなら、今週中に利用するのがおすすめだ。d払いが実施している食品通販サイトを対象にした20%還元キャンペーンは5月31日まで。対象のサイトでd払いで支払うと、通常還元率の1%に加え、会計金額の20%相当のdポイントが還元されるというもので、現在は第2弾が進行中だ。対象の通販サイトは、ROYCE、格之進オンラインストア、平田牧場オンラインショップ、柿安オンラインショップ、大阪王将公式通販、ウルトラミックス本店、高島屋オンラインストア、サンプル百貨店、izmicworld Mart。それぞれのサイトごとに別途特典も用意されているので、ぜひチェックしてみてほしい。日本コカ・コーラが運営する全国のCoke ON Pay対応自動販売機は、5月18日から「Coke ON Payでコカ・コーラ社製品を買うとおトクな4週間」を実施中。キャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」に5月14日以降、au PAYもしくはPayPayを登録し、100円以上のコカ・コーラ社製品をCoke ON Pay対応自販機で購入すると、もれなく全員に毎週100円相当のPontaポイントをプレゼントする。Coke ON Payに登録したキャッシュレス決済でコカ・コーラ製品を購入した全員に、Coke ONスタンプやCoke ONドリンクチケットが当たる、「2回に1回当たる」くじキャンペーンも同時開催している。なお、どちらのキャンペーンも期間は6月14日まで。まだ2週間以上も利用できるので、今からコツコツと使ってみるのもありだろう。(BCN・大蔵大輔)