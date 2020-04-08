ダイナムは、4月7日に発令された緊急事態宣言を受けて全国で展開するパチンコホールのうち、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県・55店舗の営業を4月7日に休止した。終了日は、政府・自治体の判断や、各種状況によって決定する。東京都の対象店舗は、ダイナム亀有店、ダイナム金町北口店、ダイナム綾瀬東口店、ダイナム西日暮里店、ダイナム武蔵境店、ダイナム西日暮里スロット店、ダイナム新小岩店、ダイナム砂町銀座店、ダイナム東村山店、ダイナム金町南口店の10店舗。埼玉県の対象店舗は、ダイナム北越谷店、ダイナム戸ヶ崎店、ダイナム上彦名店、ダイナム岡部店、ダイナム児玉店、ダイナム埼玉羽生店、ダイナム埼玉深谷花園店、ダイナム埼玉所沢店の8店舗。千葉県の対象店舗は、ダイナム八街店、ダイナム四街道店、ダイナム千葉成東店、ダイナム千葉旭店、ダイナム千葉東金店、ダイナム千葉銚子店、ダイナム千葉長生店、ダイナム千葉小見川店、ダイナム千葉館山店、ダイナム千葉横芝店、ダイナム千葉海上店、ダイナム千葉茂原店の12店舗。神奈川県の対象店舗は、ダイナム相模原店、ダイナム神奈川秦野店の2店舗。大阪府の対象店舗は、ダイナム大阪泉佐野店、ダイナム大阪貝塚店の2店舗。兵庫県の対象店舗は、ダイナム兵庫和田山店、ダイナム兵庫篠山店、ダイナム兵庫豊岡店、ダイナム兵庫神戸赤松台店、ダイナム兵庫たつの店の5店舗。福岡県の対象店舗は、ダイナム福岡八女店、ダイナム福岡甘木店、ダイナム福岡大刀洗店、ダイナム福岡頴田店、ダイナム福岡豊前店、ダイナム福岡桂川店、ダイナム福岡福津店、ダイナム信頼の森福岡柳川店、ダイナム信頼の森福岡直方店、ダイナム信頼の森福岡大川店、ダイナム福岡久留米店、ダイナム福岡田川店、ダイナム福岡飯塚花瀬店、ダイナム福岡岡垣店、ダイナム福岡嘉麻店、ダイナム福岡川崎店の16店舗。