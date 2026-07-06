2026.7.06 07:16

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サンリオピューロランド、8月1日以降はチケットを最大1000円値上げ。「混雑を見ると仕方ない」「大幅値上げだ」

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サンリオピューロランドは、2026年8月1日入館分からパスポートチケットの価格と変動価格の幅を改定し...
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提供元：東京バーゲンマニア
（最終更新：2026/07/06 07:16）

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