moto g66j 5Gが連続首位　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/7/4

実売データ

2026/07/04 09:00

　「BCNランキング」2026年6月22日～28日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　moto g66j 5G（Motorola Mobility）

2位　A5 5G(au)（OPPO）

3位　Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）

4位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

5位　Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）

6位　Pixel 10a 128GB(au)（Google）

7位　arrows We2 F-52G（FCNT）

8位　Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）

9位　nubia S2（ZTE）

10位　Galaxy S26 SC-51G 256GB（SAMSUNG）
 
moto g66j 5G


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク