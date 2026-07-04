moto g66j 5Gが連続首位　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/7/4

「BCNランキング」2026年6月22日～28日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
2位 A5 5G(au)（OPPO）
3位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
4位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
5位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
6位 Pixel 10a 128GB(au)（Google）
7位 arrows We2 F-52G（FCNT）
8位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
9位 nubia S2（ZTE）
10位 Galaxy S26 SC-51G 256GB（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
2位 A5 5G(au)（OPPO）
3位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
4位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
5位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
6位 Pixel 10a 128GB(au)（Google）
7位 arrows We2 F-52G（FCNT）
8位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
9位 nubia S2（ZTE）
10位 Galaxy S26 SC-51G 256GB（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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