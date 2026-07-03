NECがアップルの上位独占阻止、26年上半期に売れたタブレット端末TOP10

LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年上半期（1～6月）の集計データによると、タブレット端末（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB（アップル）2位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(3rd)（アップル）3位 LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）（NEC）4位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB(3rd)（アップル）5位 iPad mini Wi-Fi 128GB(7th)（アップル）6位 11インチiPad Wi-Fi 256GB（アップル）7位 LAVIE Tab T11N（T1175/LA）（NEC）8位 LAVIE Tab T8（T0855/KAS）（NEC）9位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(2nd)（アップル）10位 11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB(6th)（アップル）