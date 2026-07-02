A5 5Gが連続首位　東京圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2026/7/2

A5 5G(au)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月22日～28日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 A5 5G(au)（OPPO）2位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）3位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）4位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）5位 Pixel 10a 128GB(au)（Google）6位 arrows We2 F-52G（FCNT）7位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）8位 Reno13 A（OPPO）9位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）10位 Galaxy S26 SC-51G 256GB（SAMSUNG）