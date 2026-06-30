名古屋圏でGalaxy A25 5Gが好調　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/6/30

Galaxy A25 5G SC-53F

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月15日～21日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）2位 A5 5G(au)（OPPO）3位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）4位 Pixel 10a 128GB(au)（Google）5位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）6位 Galaxy S26 SC-51G 256GB（SAMSUNG）7位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）8位 Galaxy A57 5G SC-54G（SAMSUNG）9位 Pixel 10a 128GB(SoftBank)（Google）10位 nubia S2（ZTE）