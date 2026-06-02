ワコムがTOP3独占、今売れてるペンタブレットTOP10

実売データ

2026/06/02 12:00

　「BCNランキング」2026年5月18日～24日の日次集計データによると、ペンタブレットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wacom One 14
DTC141W0（ワコム）

2位　Intuos Small ワイヤレス ブラック
CTL-4100WL/K0（ワコム）

3位　Wacom Cintiq 16
DTK168K4C（ワコム）

4位　Wacom Intuos Pro medium
PTK670K0C（ワコム）

5位　Deco 01 V2
Deco 01 V2(2024)（XPPen Technology）

6位　Intuos Medium ワイヤレス ブラック
CTL-6100WL/K0（ワコム）

7位　Cintiq 16
DTK1660K0D（ワコム）

8位　Wacom Cintiq 24
DTK246K4C（ワコム）

9位　Artist 12 3rd ブラック
Artist 12 3rd ブラック（XPPen Technology）

10位　Wacom One ペンタブレット small
CTC4110WLW0D（ワコム）
 
Wacom One 14


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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