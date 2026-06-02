ワコムがTOP3独占、今売れてるペンタブレットTOP10

「BCNランキング」2026年5月18日～24日の日次集計データによると、ペンタブレットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Wacom One 14
DTC141W0（ワコム）
2位 Intuos Small ワイヤレス ブラック
CTL-4100WL/K0（ワコム）
3位 Wacom Cintiq 16
DTK168K4C（ワコム）
4位 Wacom Intuos Pro medium
PTK670K0C（ワコム）
5位 Deco 01 V2
Deco 01 V2(2024)（XPPen Technology）
6位 Intuos Medium ワイヤレス ブラック
CTL-6100WL/K0（ワコム）
7位 Cintiq 16
DTK1660K0D（ワコム）
8位 Wacom Cintiq 24
DTK246K4C（ワコム）
9位 Artist 12 3rd ブラック
Artist 12 3rd ブラック（XPPen Technology）
10位 Wacom One ペンタブレット small
CTC4110WLW0D（ワコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Wacom One 14
DTC141W0（ワコム）
2位 Intuos Small ワイヤレス ブラック
CTL-4100WL/K0（ワコム）
3位 Wacom Cintiq 16
DTK168K4C（ワコム）
4位 Wacom Intuos Pro medium
PTK670K0C（ワコム）
5位 Deco 01 V2
Deco 01 V2(2024)（XPPen Technology）
6位 Intuos Medium ワイヤレス ブラック
CTL-6100WL/K0（ワコム）
7位 Cintiq 16
DTK1660K0D（ワコム）
8位 Wacom Cintiq 24
DTK246K4C（ワコム）
9位 Artist 12 3rd ブラック
Artist 12 3rd ブラック（XPPen Technology）
10位 Wacom One ペンタブレット small
CTC4110WLW0D（ワコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。