バッファローがWi-Fi 7もWi-Fi 6も売れてる　無線LANルーター人気ランキングTOP10　2026/6/1

実売データ

2026/06/01 12:00

　「BCNランキング」2026年5月18日～24日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラック
WSR3600BE4P-BK（バッファロー）

2位　Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+300Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー対応) ブラック
WSR-1500AX2L（バッファロー）

3位　Archer BE5000
Archer BE5000（TP-Link）

4位　Aterm 3000D4AX
PA-3000D4AX（NEC）

5位　Archer BE7200
Archer BE7200（TP-Link）

6位　Archer BE3600
Archer BE3600（TP-Link）

7位　Archer AX1800
Archer AX1800（TP-Link）

8位　Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 2401+573Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー2対応) ブラック
WSR-3000AX4P-BK（バッファロー）

9位　Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 5764+688Mbps AirStation ブラック
WSR6500BE6P-BK（バッファロー）

10位　Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー2対応) ブラック
WSR-5400AX6P-BK（バッファロー）
 
Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター
2882+688Mbps AirStation ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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