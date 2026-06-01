バッファローがWi-Fi 7もWi-Fi 6も売れてる　無線LANルーター人気ランキングTOP10　2026/6/1

Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター

2882+688Mbps AirStation ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月18日～24日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラックWSR3600BE4P-BK（バッファロー）2位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+300Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー対応) ブラックWSR-1500AX2L（バッファロー）3位 Archer BE5000Archer BE5000（TP-Link）4位 Aterm 3000D4AXPA-3000D4AX（NEC）5位 Archer BE7200Archer BE7200（TP-Link）6位 Archer BE3600Archer BE3600（TP-Link）7位 Archer AX1800Archer AX1800（TP-Link）8位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 2401+573Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー2対応) ブラックWSR-3000AX4P-BK（バッファロー）9位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 5764+688Mbps AirStation ブラックWSR6500BE6P-BK（バッファロー）10位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー2対応) ブラックWSR-5400AX6P-BK（バッファロー）