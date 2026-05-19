Pixel 10aが連続首位　名古屋圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2026/5/19

Pixel 10a 128GB(NTT docomo)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月4日～10日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）2位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）3位 Pixel 10a(au)（Google）4位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）5位 A5 5G(au)（OPPO）6位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）6位 A5 5G(UQ mobile)（OPPO）8位 Pixel 10a 128GB(SoftBank)（Google）9位 Galaxy A25 5G(Y!mobile)（SAMSUNG）10位 arrows We2 F-52E（FCNT）