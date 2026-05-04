AirPods Pro 3が連続首位 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2026/5/4
実売データ
2026/05/04 07:30
「BCNランキング」2026年4月20日～26日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM6(B)（ソニー）
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 REDMI Buds 8 Lite Black
M2539E1 Black（Xiaomi）
7位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
8位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
9位 INZONE Buds グラスパープル
WF-G700N(V)（ソニー）
10位 Soundcore Liberty 5 ミッドナイトブラック
A3957N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM6(B)（ソニー）
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 REDMI Buds 8 Lite Black
M2539E1 Black（Xiaomi）
7位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
8位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
9位 INZONE Buds グラスパープル
WF-G700N(V)（ソニー）
10位 Soundcore Liberty 5 ミッドナイトブラック
A3957N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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