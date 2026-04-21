JVCがソニーを逆転、26年3月にクリップ型完全ワイヤレスイヤホンTOP10

Victor ワイヤレスイヤホン（HA-NP1T）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、クリップ型完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Victor ワイヤレスイヤホンHA-NP1T（JVCケンウッド）2位 OpenFit 2+（Shokz）3位 LinkBuds ClipWF-LC900（ソニー）4位 cheero Wireless Open Earphones SmartCHE-645（ティ・アール・エイ）5位 Ultra Open Earbuds（BOSE）6位 OpenDots ONESKZ-EP-00005（Shokz）7位 FreeClip 2（Huawei Technologies）8位 Soundcore C40iA3331N（Anker）9位 カバーレスでイヤホンをケースから瞬時に取り出せるオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンNOW10（ナガオカトレーディング）10位 ワイヤレスオープンイヤーイヤホンATH-AC5TW（オーディオテクニカ）26年3月のクリップ型完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、JVCケンウッド「Victor ワイヤレスイヤホン（HA-NP1T）」が2カ月ぶりの首位を獲得した。同製品の月間1位は通算8回目となる。Shokz「OpenFit 2+」は前月の6位から4ランクアップで2位に浮上。26年3月にサカナクションの山口一郎とコラボした新モデルを発売し、販売台数が増加した。3位はソニーが26年2月に発売した新製品「LinkBuds Clip（WF-LC900）」がランクイン。前月1位から2ランクダウンしたが、2カ月連続でTOP3を維持した。オーディオテクニカ「ワイヤレスオープンイヤーイヤホン（ATH-AC5TW）」は前月18位から8ランクアップで10位に浮上した。TOP10入りは25年8月以来、7カ月ぶりだ。