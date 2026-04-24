Pixel 10aが浮上　スマホシリーズ別人気ランキングTOP10　2026/4/24

Pixel 10a

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年4月13日～19日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 17（アップル）2位 iPhone 17e（アップル）3位 Pixel 10a（Google）4位 iPhone 16（アップル）5位 A5 5G（OPPO）6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）7位 iPhone 17 Pro（アップル）8位 Galaxy S26（SAMSUNG）9位 Reno13 A（OPPO）10位 Pixel 9a（Google）