ソニーが3カ月連続首位、26年3月に売れた液晶テレビ（80型以上）TOP10

実売データ

2026/04/18 18:00

　「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、液晶テレビ（80型以上）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA
KJ-85X80L（ソニー）

2位　BRAVIA 5
K-85XR50（ソニー）

3位　REGZA
85E350N（TVS REGZA）

4位　85v型 4K液晶テレビ
85E6N（Hisense）

5位　BRAVIA 7
K-85XR70（ソニー）

6位　85v型 ULED Mini LED
85U8R（Hisense）

7位　REGZA
85Z770R（TVS REGZA）

8位　REGZA
85Z875R（TVS REGZA）

9位　100v型 量子ドット4K液晶テレビ
100U7N（Hisense）

10位　85v型 ULED Mini LED
85U7R（Hisense）
 
KJ-85X80L


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク