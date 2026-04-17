26年3月に売れた折りたたみスマートフォンTOP10、サムスンとモトローラが首位争い

実売データ

2026/04/17 18:00

　「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、折りたたみスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy Z Flip7（SAMSUNG）

2位　motorola razr 60（Motorola Mobility）

3位　motorola razr 60s(SoftBank)（Motorola Mobility）

4位　Motorola razr 50（Motorola Mobility）

5位　Galaxy Z Fold7（SAMSUNG）

6位　motorola razr 60 ultra（Motorola Mobility）

7位　nubia Flip 3 A505ZT（ZTE）

8位　nubia Flip 2 A404ZT（ZTE）

9位　M-51F（Motorola Mobility）

10位　razr 50s（Motorola Mobility）
 
Galaxy Z Flip7


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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